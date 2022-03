Führender Gesundheitsdienstleister wird exponentielles Wachstum in Saudi-Arabien, Ägypten, Afrika und Indien fortsetzen

VPS Healthcare ist Healthcare Partner des Weltregierungsgipfels 2022

Der in Abu Dhabi ansässige Gesundheitsdienstleister VPS Healthcare, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten führend ist, bereitet sich darauf vor, kühn in neue globale Märkte zu expandieren, um Patienten die gleiche persönliche Versorgung und Sachkompetenz anzubieten, die auch die Gesundheitsversorgung in den VAE verbessert hat. Dies kündigte das Unternehmen im Vorfeld des World Government Summit an, der vom 28. bis 30. März im Dubai Exhibition Centre an der Expo in Dubai abgehalten wird.

Dr. Shamsheer Vayalil, Chairman Managing Director, VPS Healthcare (Photo: AETOSWire)

Dr. Shamsheer Vayalil, Vorsitzender und Geschäftsführer von VPS Healthcare, sagte: "Wir sind sehr stolz auf unsere Beiträge zur Gesundheitsbranche in den VAE. Mit 15 Marken, 24 Fachkrankenhäusern, einer Kapazität von über 2700 Betten und speziellen Abteilungen für digitale Gesundheit, Pharma und Biowissenschaften hat sich VPS Healthcare schnell zu einem Unternehmen mit globaler Attraktivität entwickelt. Die Vielfältigkeit und der Umfang des Netzwerks von VPS Healthcare ist unsere größte Stärke, und wir verpflichten uns, Patienten in neuen Märkten die gleiche Versorgungsqualität und denselben Service zu bieten, während wir versuchen, unsere operative Präsenz zu erweitern, um den veränderlichen Anforderungen gerecht zu werden."

Dr. Vayalil gab diesen Kommentar im Vorfeld des achten Weltregierungsgipfels an der Expo 2020 in Dubai ab, bei dem VPS Healthcare als Healthcare Partner fungiert und die "Zukunft des Gesundheitswesens" präsentieren wird. In dem Forum werden die technologischen Fortschritte und die medizinische Forschung von VPS Healthcare aufgezeigt, womit die Gesundheitslandschaft der VAE verändert und die Nation als weltweit führend auf diesem Gebiet positioniert wird.

VPS Healthcare expandiert auch in die medizinische Ausbildung, Schulung und Forschung und arbeitet seit Kurzem mit der Cumming School of Medicine der University of Calgary in Kanada zusammen, um ein Medizinstudium in den VAE anzubieten. Das dreijährige Studium wird zum ersten Mal außerhalb der USA und Kanadas angeboten und deckt die neuesten digitalen Gesundheitslösungen ab, wobei es garantierte Assistenzzeiten in VPS-Krankenhäusern gibt.

Die Vorzeigeeinrichtung von VPS Healthcare, Burjeel Medical City, ist eines der größten Krankenhäuser der Tertiärversorgung in Mohammed Bin Zayed City im Emirat Abu Dhabi und die einzige Einrichtung, die umfassende onkologische Dienstleistungen anbietet, einschließlich Diagnostik, Chirurgie, Chemotherapie, Strahlentherapie und Palliativpflege für erwachsene und pädiatrische Patienten.

Das multidisziplinäre Tertiärversorgungskrankenhaus und klinische Forschungszentrum ist das erste und einzige von der European Society for Medical Oncology (ESMO) akkreditierte Krebszentrum in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

