Hyderabad, Indien, 29. März 2022 (ots/PRNewswire) -Das International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) begeht heute offiziell sein goldenes Jubiläum und feiert 50 Jahre wissenschaftlicher Innovation und Wirkung seit seiner Gründung am 28. März 1972.Die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag folgen auf die Einweihung durch den Premierminister von Indien, Shri Narendra Modi und den indischen Unionsminister für Landwirtschaft und Wohlfahrt der Landwirte, Shri Narendra Singh Tomar, sowie weiteren Würdenträgern, die Anfang Februar den globalen Hauptsitz des Instituts besucht hatten.An der offiziellen Feier nahmen globale Landwirtschaftsinstitutionen, Führungskräfte aus der Finanzwelt und Mitglieder des diplomatischen Korps, des Vorstands des ICRISAT, die Generaldirektorin Dr. Jacqueline Hughes und Mitarbeiter aus ganz Indien und Afrika teil.Der 50-Jahre-Meilenstein war geprägt von den Herausforderungen und Chancen, denen die halbtrockenen Tropen Asiens und Subsahara-Afrikas gegenüberstehen. Dazu fand eine Reihe von Diskussionsrunden zum Thema "Partnerschaften und Finanzierung für nachhaltige Landwirtschaft in den Trockengebieten" statt. Ein Video zu den 50 Jahren an wissenschaftlicher Innovation und Wirkung des ICRISAT in den Trockengebieten finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=JF2mDy-0Mj8&t=24sICRISAT-Generaldirektorin Dr. Jacqueline Hughes erklärte, dass das 50-jährige Jubiläum des Instituts sei eine Gelegenheit, über die glanzvolle Geschichte der Organisation nachzudenken, und ein entscheidender Moment, um neue und innovative Ansätze zur Finanzierung wissenschaftlicher Innovationen zusammenzuführen und die Herausforderungen anzugehen, denen sich die Agrar- und Ernährungssysteme in Trockengebieten gegenübersehen."Während die Welt mit fortschreitendem Klimawandel, Umweltzerstörung und geopolitischen Verschiebungen zu kämpfen hat, bleibt tragischerweise eine Konstante für die Gemeinschaften der Trockenlandbauern, und das sind Ernährungsunsicherheit und Hunger", so Dr. Hughes."Dank unserer umfassenden Expertise in der Trockenlandwirtschaft und den jüngsten Fortschritten in der Forschung wird das ICRISAT weiterhin als globaler Forschungs- und Vordenker fungieren, um gegen Armut, Hunger, Unterernährung und Umweltzerstörung in den halbtrockenen Tropen zu kämpfen und gleichzeitig die Landwirtschaft rentabel zu machen.""Wir werden auch unsere wissenschaftlichen Fortschritte erweitern, indem wir daran arbeiten, eine gute öffentliche Politik mit einem Schwerpunkt auf Geschlechtergleichstellung und sozialer Eingliederung zu beeinflussen, um nur einige Querschnittsthemen zu nennen, die für die Entwicklung eines gerechteren und nachhaltigeren Agrarsektors besonders relevant sind.""Unsere Stärke, die auf der Vielfalt unserer Partnerschaften im öffentlichen und privaten Sektor und unserer Inspiration beruht, sind nach wie vor die 2,1 Milliarden Menschen, die in den Trockengebieten leben.""Das ICRISAT ist gut dafür aufgestellt, jetzt auf seinen bisherigen Erfolgen als autonome, unabhängige Organisation aufzubauen, die durch eine Vertiefung unserer Süd-Süd-Zusammenarbeit weiter gestärkt wird.""Unsere 50-jähriges Jubiläum wird das Institut ins Internationale Jahre der Hirse 2023 führen, in dem das ICRISAT eine wichtige Rolle spielen wird. Es handelt sich um eine Spezialpflanze des Instituts, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Partnern, um die Ernährungssicherheit in Indien und Afrika zu verbessern", so Dr. Hughes.