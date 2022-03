DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. März

=== *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Mitteilung zum virtuellen Kapitalmarkttag mit Strategie-Update (ab 10:00) *** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 07:00 DE/Encavis AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis, München 07:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Jahresergebnis, Frankfurt 07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis (09:30 virtuelle Jahres-PK), Augsburg 07:00 DE/About You Holding SE, Jahresergebnis, Hamburg 07:20 DE/Medios AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 Telefonkonferenz), Jena 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis, Dettingen 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis, Aßlar 07:45 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis, Würzburg *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +1,6% gg Vm/+26,6% gg Vj zuvor: +4,3% gg Vm/+26,9% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: -15,0 Punkte zuvor: -8,1 Punkte *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis, München 08:00 DE/Westwing Group SE, ausführliches Jahresergebnis, München 08:25 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis, Nassau 08:45 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis, Berlin *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 95 zuvor: 98 09:00 DE/Berlin Energy Transition Dialogue, Teilnahme u.a. von Bundeswirtschaftsminister Habeck, -außenministerin Baerbock, UN-Generalsekretär Guterres und britischem Energieminister Kwarteng *** 09:30 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Online-Webcast zum Jahresergebnis 10:00 DE/BDA-Präsident Dulger, SPD-Chef Klingbeil und Grünen-Chef Nouripour, Reden auf der Veranstaltung "100 Tage Ampelkoalition - Bilanz und Ausblick mit der Wirtschaft" 10:00 DE/Bundesbauministerin Geywitz, PK zur bundesweiten Baulandumfrage, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 107,5 zuvor: 110,5 16:30 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) im Penn Club of New York 19:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Jahresempfang der IHK Duisburg 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - TR/Fortsetzung der direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland zur Beendigung des Krieges (bis 30.3.), Istanbul - DE/Adesso SE, ausführliches Jahresergebnis, Dortmund ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

