Mit der Aktie von Gazprom ging es im erneut verkürzten Handel an der Börse in Moskau gestern wieder etwas bergab. Die Nachrichtenlage für den weltgrößten Erdgasprdouzenten bleibt indes weiterhin eher trüb. So könnte es bald Probleme beim Gasexport geben. Denn die vom Kreml gewollten Zahlungen wollen die Abnehmerländer nicht akzeptieren.Die Gruppe der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) hat russischen Forderungen nach einer Begleichung von Gas-Rechnungen in Rubel eine Absage erteilt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...