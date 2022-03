DJ Longevity Partners verdoppelt Umsatz zum siebten Mal in Folge

DGAP-Media / 2022-03-29 / 06:30

München, 29. März 2022

Longevity Partners verdoppelt Umsatz zum siebten Mal in Folge

Der Nachhaltigkeits- Berater Longevity Partners verdoppelt seinen Jahresumsatz zum siebten Mal in Folge. Das Unternehmen meldet diese Entwicklung nach einem 12-monatigen Expansionskurs, der die Umsetzung eines strategischen Wachstumsplans sowie den Ausbau von fünf neuen Niederlassungen in München, Mailand, Austin, Seattle und New York City beinhaltet.

Im Jahr 2021 steigerte Longevity Partners seinen Umsatz auf 7,7 Mio. Euro (Im Jahr 2020 waren es 3,7 Mio. Euro), wovon 787.000 EUR von der deutschen Niederlassung in München stammte, die seit Ende 2020 in Betrieb ist.

Grund für das Wachstum ist eine erhöhte Nachfrage von Kunden wie CBRE IM, DWS, Axa, BlackRock und Credit Suisse, die sich zunehmend für die Implementierung von ESG-Strategien, Klimarisikoanalysen, nachhaltigem Design, regulatorischem Risikomanagement und strategischer Netto-Null-Kohlenstoff-Beratungen interessierten, sowie einem erhöhten Bewusstsein für Klimarisiken in der gesamten Branche.

Auf die schnell wachsende Nachfrage nach ESG-Dienstleistungen reagierte das Beratungs-Unternehmen mit einer Verdreifachung seines globalen Teams, und der Einstellung von rund 100 neuen Mitarbeitern in den letzten 12 Monaten, um Kundenprojekte in über 40 Ländern zu unterstützen.

Longevity Partners strategischer Wachstumsplan zielt darauf ab, das Unternehmen als führendes ESG-Beratungsunternehmen in Deutschland und auf der ganzen Welt zu positionieren, indem es seine Kapazitäten für Net Zero Design, technische Beratung und strategisches Management ausbaut. Ohne zusätzliches Kapital zu benötigen, will Longevity Partners dieses Expansionstempo im Jahr 2022 fortsetzen und plant, die weltweite Mitarbeiterzahl in den nächsten 12 Monaten auf über 200 Mitarbeiter zu erhöhen.

Im März 2022 belegte Longevity Partners außerdem Platz 260 in der Financial Times 1000 (FT1000) Liste, die die am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa, nach Umsatzwachstum geordnet, aufführt. Longevity Partners ist das am schnellsten wachsenden reine ESG-Beratungsunternehmen in Europa.

Mit der Ernennung von Carolin Meier, die kürzlich als Associate Director ins Münchner Büro dazu gestoßen ist, will Longevity Partners seine technische Expertise in allen Geschäftsbereichen ausbauen. Die ehemalige Architektin bringt mehr als sieben Jahre Erfahrung in den Bereichen Design, Entwicklung und Bauqualitätsmanagement von großen komplexen Projekten mit. Meier war zuvor für das weltbekannte und mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnete Architekturbüro Herzog & de Meuron in der Schweiz tätig. Mit ihrer umfangreichen Berufserfahrung leitet Carolin nun das internationale Net Zero Carbon Design Team von Longevity Partners und unterstützt deutsche Kunden in allen Fragen rund um Netto-Null-Emissionen.

Carolin Meiner, Associate Director, sagte: "Auch in Deutschland wird das Wachstum des Longevity Teams 2022 weiter voranschreiten. In enger Zusammenarbeit mit unseren Klienten finden wir Projekt- und Situations-spezifische Lösungsansätze, um den gesamten Bereich der Nachhaltigkeit abzudecken. Net-Zero-Carbon Strategien werden dabei zukünftig eine noch bedeutendere Rolle spielen."

"Fokus des deutschen Teams werden neben den Zertifizierungen von Bestandsgebäuden und Neubauten verstärkt auch Sustainability Due Diligance, Energie- bzw. NZC-Audits, sowie die individuelle und ganzheitliche Gebäudeentwicklung sein. Letzteres schließt unter anderem Aspekte wie Biodiversität und Kreislaufwirtschaft mit ein und geht über die Assessments einer Zertifizierung hinaus. So erarbeiten wir individuelle Lösungen, die die nachhaltige Gesundheit des Bauprojektes, deren Nutzer und des Planeten auf allen Ebenen im Blick haben."

"Die verschiedenen Bereiche der ESG-Kriterien sind umfangreich und auf komplexe Weise verknüpft, sowie von vielen Regularien und Bestimmungen begleitet, so dass wir unseren Kunden auch zukünftig einen allumfassenden Überblick und den jeweils bestmöglichen Weg in eine nachhaltige und Netto-Null Zukunft verschaffen wollen."

Etienne Cadestin, Gründer und Global CEO von Longevity Partners, sagte: " In den vergangenen zwölf Monaten hat sich die Unternehmenswelt und die Art und Weise, wie sie ESG und verantwortungsbewusste Investitionen zur Bewältigung des Klimawandels einsetzt, verändert. Gezielte und umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels sind erforderlich.

"Die gesamte Immobilienbranche ist endlich aufgewacht, und die Führungskräfte verstehen jetzt die Kosten der Untätigkeit. Sie tragen eine kollektive Verantwortung dafür, dass wir die Klimaziele erreichen und eine wesentlich widerstandsfähigere Gesellschaft für künftige Generationen schaffen."

"Als talentorientiertes Unternehmen wissen wir, dass Personalbeschaffung der Schlüssel zur Aufrechterhaltung unseres Wachstumskurses und unserer Unternehmens-Qualität ist. Aus diesem Grund haben wir in neue Niederlassungen auf der ganzen Welt investiert und unsere Teams mit weltweit führenden Weiterbildungsmaßnahmen ausgestattet. Außerdem haben wir enge Beziehungen mit einigen der weltweit führenden Universitäten aufgebaut, um eine Anzahl von Hochschulabsolventen aufzunehmen. Anfang dieses Jahres haben wir 24 Kolleginnen und Kollegen befördert, um den wachsenden technischen Fähigkeiten und dem Fachwissen in unserem Unternehmen gerecht zu werden. Wir freuen uns darauf, im kommenden Jahr unser technisches Know-how zu erweitern und unser Wissen und unsere Erfahrung mit neuen Kunden zu teilen, um die Klimaziele zu erreichen und die Zukunft der Immobilienbranche zu beeinflussen und gleichzeitig solide Rendite zu gewährleisten."

"In nur etwas mehr als sechs Jahren haben wir uns zum am schnellsten wachsenden ESG-Beratungsunternehmen in Europa entwickelt, und um der Kundennachfrage gerecht zu werden, bereiten wir uns darauf vor, unseren Umsatz im Jahr 2022 zum achten Mal in Folge zu verdoppeln."

In diesem Jahr wird Longevity Partners ein neues Büro in Tokio eröffnen und gleichzeitig seine Dienstleistungen in den Bereichen Green Finance, Infrastruktur und Klimarisiko durch die Einführung spezieller Dienstleistungsbereiche ausbauen. Die Anzahl der Mitarbeiter von Longevity Partners wird weiter steigen, da im gleichen Zeitraum siebzig neue Experten zum Team dazu stoßen sollen. Während die Industrie daran arbeitet, die Netto-Null-Ziele und die von den einzelnen Regierungen vorgeschriebenen Richtlinien zu erfüllen, arbeitet Longevity Partners mit mehreren Branchenführern an einem Programm, das als neuer anzustrebender Standard dienen soll um die Bemühungen des Unternehmens unterstützt und Firmen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen."

ENDE

Über Longevity Partners

Longevity Partners ist ein multidisziplinäres Energie- und Nachhaltigkeitsberatungs- und Investmentunternehmen, das 2015 mit dem Ziel, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft in Großbritannien, Europa und weltweit voranzutreiben, gegründet wurde. Mittlerweile sind wir zu einem führenden Beratungsunternehmen herangewachsen mit Niederlassungen in London, Paris, Amsterdam, München, New York, Austin, Seattle und Mailand.

Zu unseren Kunden zählen die größten Immobilieninvestoren der Welt, die eine erstklassige Kohlenstoffneutralität anstreben. Longevity Partners unterstützt seine Kunden mit europäischen und globalen Portfolios durch Dienstleistungen, wie der Festlegung von ESG-Strategien, bis hin zur Zertifizierung grüner Gebäude und der Umsetzung von Verringerungsmaßnahmen von Emissionen.

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über uns zu erfahren: https://www.longevity.de/

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Rebecca Horn, Marketing und Kommunikationsassistentin bei Longevity Partners (rh@longvity.co.uk) Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: Longevity Partners Schlagwort(e): Immobilien

2022-03-29 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Longevity Partners 9 Wimpole Street W1G 9SR London Großbritannien Internet: https://www.longevity.co.uk/ EQS News ID: 1313647 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1313647 2022-03-29

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1313647&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2022 01:30 ET (05:30 GMT)