Der Münchner Spezialchemie-Konzern Wacker Chemie will den Umsatz in den nächsten acht Jahren um mehr als 60 Prozent auf zehn Milliarden Euro steigern und dabei hohe Renditen einfahren. Mit sechs bis zehn Prozent soll das Umsatzwachstum pro Jahr im besten Fall doppelt so hoch ausfallen wie in der Vergangenheit, kündigte das Familienunternehmen am Dienstag zu seinem Kapitalmarkttag an. 2021 lag der Umsatz bei 6,2 Milliarden Euro, in diesem Jahr sollen ...

