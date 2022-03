Kurzmeldung: Langsam, aber sicher rutscht die Aktie von Gazprom (WKN 903276) immer tiefer in den Keller. Und das, obwohl sie derzeit nur an der Börse Moskau und dort auch nur von Inländern gehandelt werden kann. Schlusskurs gestern: 218,60 Rubel, umgerechnet 2,01 €. Zunächst waren an der Börse Moskau nach drei Wochen Pause nur Aktien von 33 Unternehmen zum Handel zugelassen, darunter auch die Papiere des Staatskonzerns Gazprom. Seit Montag dürfen ...

