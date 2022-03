Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen guten Start in die neue Woche hingelegt. Zeitweise notierte der DAX gestern sogar über der Marke von 14.600 Punkten. Allerdings musste er einen Teil seiner Gewinne noch abgeben. Am Ende lag der DAX 0,8 Prozent höher bei 14.417 Zählern. Marktidee: USD/JPY Der US-Dollar hatte gegenüber dem japanischen Yen Anfang 2021 ein langfristig wichtiges Tief ausgebildet. Seitdem befindet sich der Kurs allerdings im Aufwärtstrend und markierte gestern ein Sieben-Jahres-Hoch. Aus technischer Sicht deutet sich jetzt allerdings eine Konsolidierung oder sogar eine Korrektur an. In den Fokus rückt vor allem eine ultralangfristig relevante Widerstandszone.