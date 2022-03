Auch nach der vierten Kriegswoche in der Ukraine bestimmt dieses Thema weiterhin das Geschehen an den Märkten. Dabei unterliegen vor allem die Energiepreise hohen Schwankungen. Wenngleich sich der Ölpreis zuletzt auf hohem Niveau etwas stabilisieren konnte, bleibt der Anstieg weiter brisant. So sorgte die Nachricht, dass Russland die Verkäufe künftig in Rubel abwickeln möchte, für einen erneut kurzfristigen Anstieg. Trotz des sehr präsenten Kriegs in der Ukraine achten die Anleger aber auch wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...