Die Experten der US-Großbank Bank of America haben den kompletten europäischen Luftfahrtsektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Analystin Muneeba Kayani erklärte im Rahmen dessen, dass es die Fluggesellschaften in diesem Jahr vermutlich schwerer haben dürften, die höheren Kosten an die Kunden weiterzugeben.Aufgrund dessen senkte sie ihre Prognosen für die operativen Ergebnisse der Airlines um durchschnittlich 21 Prozent. Ihr Anlagevotum für die Lufthansa lautet indes weiterhin "Underperform", ...

