Das BAYER-Medikament Kerendia hat in Japan die Zulassung zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes erhalten, wie der Konzern gestern meldete. Kerendia gilt im Pharmaportfolio von BAYER als wichtiger Hoffnungsträger. Unterdessen gibt es aber von anderer Seite dicke Luft: So drängt der Großaktionär Temasek im Vorfeld der Hauptversammlung am 29. April offenbar auf eine Absetzung von BAYER-Chef Werner Baumann. Der Staatsfonds aus Singapur, der rund 4 % an BAYER hält, könnte dies durch ein Misstrauensvotum oder einen Antrag auf Verweigerung der Entlastung erreichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Nachdem BAYER jetzt endlich Licht am Ende des Tunnels sieht, ist das Timing für den Vorstoß von Temasek allerdings schlecht gewählt.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

BAYER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de