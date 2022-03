Bei der PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) kann es einen Tiefpunkt geben. Alleine der Aktienkurs legt das nahe. Schließlich notieren die Anteilsscheine gerade einmal auf einem Kursniveau von 102 Euro. Seit dem Rekordhoch von 264 Euro haben die Aktien damit deutlich an Wert verloren. Wobei das bereits unsere erste Kennzahl ist: Der Tiefpunkt liegt womöglich bei 62 %. Oder bei 68 %. Zwischenzeitlich hat die PayPal-Aktie bereits mehr an Wert eingebüßt, was diese Tech- und Growth-Korrektur betrifft. Aber es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...