Tellurian Inc. (Tellurian) (NYSE American: TELL) gab heute bekannt, dass es im Rahmen seines ausgeführten Engineering-, Beschaffungs- und Bauvertrags (EPC) eine begrenzte Mitteilung an Bechtel Energy Inc. (Bechtel) herausgegeben hat, um mit dem Bau der ersten Phase des Driftwood LNG-Terminals, einer Exportanlage für verflüssigtes Erdgas (LNG) in der Nähe von Lake Charles, Louisiana, zu beginnen.

Präsident und CEO Octávio Simões sagte: "Energiesicherheit ist heute in vielen Ländern ein Hauptanliegen, und die Vereinigten Staaten müssen ihren Teil dazu beitragen, den globalen Markt so schnell wie möglich mit LNG zu versorgen. Der Baubeginn ermöglicht es Tellurian nun, unseren robusten Zeitplan für das erste LNG im Jahr 2026 einzuhalten, während wir die Projektfinanzierung abschließen. Wir sind bei Driftwood LNGs detaillierten Engineering- und großen Ausrüstungsaufträgen weit fortgeschritten, und wir haben alle Projekte der Eigentümer abgeschlossen, die für uns erforderlich sind, um den Standort an Bechtel zu übergeben."

Craig Albert, Chief Operating Officer von Bechtel, sagte: "Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, unsere langjährige Partnerschaft mit Tellurian beim LNG-Projekt Driftwood fortzusetzen. Es ist nach wie vor offensichtlich, dass die Welt diese zuverlässige Energiequelle aus den USA braucht. Und wir freuen uns, unseren Fokus jetzt auf das Feld zu verlagern, um mit dem Bau zu beginnen."

"Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit Tellurian fortzusetzen, da wir sauberere und erschwinglichere Energie für Gemeinden auf der ganzen Welt liefern. Wir fühlen uns geehrt, dazu beizutragen, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen, indem wir mit den umfangreichen Feldarbeiten an einem Projekt dieser Größenordnung beginnen", fügte Paul Marsden, Präsident von Bechtel Energy, hinzu.

Zu den ersten Aktivitäten von Bechtel gehören der Abriss, die Baugrundvorbereitung und der Bau kritischer Fundamente, und Baker Hughes wird die Herstellung von zwei der für die erste Phase des Projekts erforderlichen Erdgasturbinen vorantreiben.

Driftwood LNG ist eine Exportanlage zur Verflüssigung von etwa 27,6 mtpa. Phase eins umfasst zwei LNG-Anlagen mit einer Exportkapazität von bis zu 11 Millionen Tonnen pro Jahr (mtpa). Driftwood hat alle wichtigen Genehmigungen erhalten, die für den Bau und den Betrieb erforderlich sind, hat das Detail-Engineering zu etwa 30 fertiggestellt und den Kauf und die Anmietung von etwa 1.200 Acres Grundstück abgeschlossen, wodurch ein idealer Bauplatz mit ausreichend Liegeplätzen und Tiefwasserzugang für die Schifffahrt sichergestellt wird.

Über Tellurian Inc.

Tellurian hat vor, Werte für seine Aktionäre zu schaffen, indem es ein kostengünstiges, globales Erdgasgeschäft aufbaut, das Kunden weltweit profitabel mit Erdgas beliefert. Tellurian entwickelt ein Portfolio aus Erdgasproduktion, LNG-Marketing und -Handel sowie Infrastruktur, die eine Exportanlage mit ca. 27,6 Mio. Tonnen LNG pro Jahr und eine dazugehörige Pipeline umfasst. Tellurian hat seinen Sitz in Houston, Texas, und seine Stammaktien sind an der NYSE American unter dem Symbol "TELL" notiert.

Über Bechtel

Bechtel ist ein vertrauenswürdiger Engineering-, Konstruktions- und Projektmanagementpartner für Industrie und Behörden. Wir unterscheiden uns durch die Qualität unserer Mitarbeiter und unseren unermüdlichen Drang, die erfolgreichsten Ergebnisse zu erzielen, und richten unsere Fähigkeiten an den Zielen unserer Kunden aus, um eine dauerhafte positive Wirkung zu erzielen. Seit 1898 haben wir Kunden dabei geholfen, mehr als 25.000 Projekte in 160 Ländern auf allen sieben Kontinenten abzuschließen. Das hat Arbeitsplätze geschaffen, Volkswirtschaften wachsen lassen, die Widerstandsfähigkeit der weltweiten Infrastruktur verbessert, den Zugang zu Energie, Ressourcen und lebenswichtigen Dienstleistungen verbessert und die Welt zu einem sichereren, saubereren Ort gemacht.

Bechtel dient der Energie; Infrastruktur; Nuklear, Sicherheit Umwelt; und Bergbau- und Metallmärkte. Unsere Dienstleistungen reichen von der ersten Planung und Investition über die Inbetriebnahme bis hin zum Betrieb. www.bechtel.com

WICHTIGE HINWEISE ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Die Wörter "erhoffen", "annehmen", "glauben", "budgetieren", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "anfänglich", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "projizieren", "geplant", "sollten", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Kapazität, den Zeitplan und andere Aspekte des Driftwood-LNG-Projekts, Finanzierungs- und Bauaktivitäten im Zusammenhang mit Driftwood LNG und den Zeitpunkt der Lieferung von LNG aus dem Driftwood-LNG-Projekt. Diese Aussagen schließen eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken ein, die zur Folge haben können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse stark von den Erwartungen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Risiken schließen die Angelegenheiten ein, die in Punkt 1A von Teil I des Jahresberichts von Tellurian auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der von Tellurian am 23. Februar 2022 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde, und andere von Tellurian bei der SEC eingereichte Unterlagen, die alle durch Bezugnahme hierin aufgenommen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung. Obwohl Tellurian seine früheren zukunftsgerichteten Aussagen von Zeit zu Zeit freiwillig aktualisieren kann, lehnt das Unternehmen jegliche Verpflichtung ab, dies zu tun, außer wenn dies gemäß Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

