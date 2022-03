Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Morgen richten die Akteure den Blick auf das GfK-Konsumklima in Deutschland, so die Analysten der Helaba.Mit einer Eintrübung der Konsumlaune sei angesichts von Inflation und Krieg zu rechnen, sodass die negativen Indikationen seitens der Unternehmensumfragen bestätigt werden dürften. Vor allem hohe Gaspreise würden Sorgen machen aber auch Öl, Benzin und Diesel seien teurer geworden, ebenso wie viele andere Güter. Insgesamt würden sich die Aussichten für das deutsche und das europäische Wachstum eintrüben und die BIP-Prognosen seien bereits nach unten korrigiert worden. ...

