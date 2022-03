Das rasante Umsatzwachstum bei About You hält an. Wie aus den am Dienstag vorgelegten vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021/2022 hervorgeht, stiegen jedoch auch die Ausgaben deutlich, was den Hamburgern einen höheren Verlust einbrachte. Die Aktie legt zu Handelsbeginn leicht zu.Für das Gesamtjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022 rechnet der Online-Modehändler mit einem Umsatz zwischen 1,73 und 1,75 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...