Würzburg (pts012/29.03.2022/09:00) - Schrauben werden in nahezu allen technischen Produkten als Bauteilverbindungen eingesetzt. Je nach Anwendungsgebiet sind unterschiedliche Schraubeneigenschaften gefragt. Dennoch gibt es einige grundlegende Prinzipien für die Auswahl, Auslegung, Berechnung und Gestaltung von Schraubenverbindungen in allen Anwendungsfeldern. Diese Prinzipien werden im neuen Fachbuch "Schraubenverbindungen" umfassend beleuchtet und anhand einfacher Beispiele aus der Praxis diskutiert. Leserinnen und Leser lernen, wichtige Einflussgrößen und Zusammenhänge zu verstehen und bei der Auswahl, Auslegung und Berechnung sowie der wirtschaftlichen Fertigung und dem sicheren Betrieb von Schraubenverbindungen zu berücksichtigen.

Der erste Teil des Buchs widmet sich den wichtigsten Grundlagen, Normen und Richtlinien, insbesondere der anerkannten Richtlinie VDI 2230 zur funktions- und betriebssicheren Auslegung von Schraubenverbindungen. Darüber hinaus vermittelt das Buch Kenntnisse zu Werkstoffen, Berechnungen und Fertigungsverfahren. Es wirft einen genauen Blick auf die Montage und Montageprüfung und diskutiert die Ursachen des selbsttätigen Lösens. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Grundlagen der Korrosion. So gibt der Autor praktische Hinweise zur korrosiven Belastung und zum Korrosionsschutz. Im zweiten Teil des Buchs kommen ausgewählte Experten aus Industrie und Forschung zu Wort, die Einblicke in besonders relevante Themen aus der Praxis geben.

Aus dem Inhalt: * Grundlagen * Normen und Richtlinien * Werkstoffe und Fertigung * Belastungen und Beanspruchungen und deren Berechnungen im Detail * Einflüsse auf die Tragfähigkeit * Montage von Schraubenverbindungen * Messungen zu den Montageeigenschaften * Berechnung von Schraubenverbindungen mit der Finite-Element-Methode * Verfahren und Techniken zur Ermittlung der Vorspannkraft an Verbindungselementen * Auslegung innermotorischer Verschraubungen am Beispiel der Zylinderkopfverschraubung * Der Drehwinkel in der Schraubtechnik * Prüfen von Schrauben und Schraubenverbindungen * Wasserstoffinduzierter Sprödbruch bei hochfesten und ultrahochfesten Verbindungselementen * Große Schraubenverbindungen im thermischen Maschinen- und Anlagenbau * Gewindefurchende Schraubenverbindungen * Elektrischer Übergangswiderstand bei Schraubenverbindungen

Andreas Meyer-Eschenbach (Hrsg.) Schraubenverbindungen Grundlagen - Funktion - Berechnung - Gestaltung - Eigenschaften - Praxisbeispiele 1. Auflage 2022, 362 Seiten Preis: 99,80 Euro ISBN Buch: 978-3-8343-3464-0 ISBN E-Book: 978-3-8343-6276-6

