Braunschweig (ots) -Die Full-Service-Agentur für Online-Marketing und digitale Lösungen Löwenstark freut sich zu Beginn des Jahres 2022 gleich über mehrere Erfolge. Das Unternehmen setzt den Wachstumskurs weiter fort und konnte 2021 erstmals einen Jahresumsatz von ca. 20 Millionen Euro erzielen. Das Wachstum lag bei über 30 Prozent und mehr als 200 Mitarbeiter zählt die Gruppe heute.Von der positiven Gesamtentwicklung der Agentur und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten profitieren vor allem die Kunden. So wurde Löwenstark in der Kerndienstleistung Google Ads als eine der besten Agenturen im Online-Marketing ausgezeichnet und der Status des Google Premium-Partners verliehen:"Glückwunsch an unsere Premium-Partner - die oberen 3 % der Google Partner in Deutschland. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ihre Entwicklung von Produktkompetenz, den Aufbau neuer Kundenbeziehungen und die Unterstützung des Wachstums ihrer bestehenden Kundinnen und Kunden aus.Wir freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen, die Onlineaktivitäten ihrer Kundinnen und Kunden zum Erfolg zu führen."Davang Shah, Senior Director, Google Ads MarketingMit diesen Worten belohnte Google die Leistungen als ganzheitliche Online-Marketing-Agentur. Der Premium-Partner-Status eröffnet dem Unternehmen ganz neue Möglichkeiten in der Arbeit mit seinen Kunden. Denn durch die Auszeichnung gewinnt die Löwenstark Gruppe eine Vielzahl an Vorteilen, die direkt an die Projektpartner weitergegeben werden, um deren Erfolg zu sichern.Vorteile des Google Premium-Partner-Siegels für die AgenturarbeitDas Premium-Programm wurde von Google ins Leben gerufen, um Agenturen, die GoogleAds-Konten im Namen anderer Unternehmen verwalten, innovative Tools und Maßnahmen an die Hand zu geben. Der erfolgreiche Aufbau und die anschließende Verbesserung der Kundenprojekte werden damit effizienter realisiert. Als Google Premium-Partner profitiert Löwenstark direkt von erweiterten Onlineaktivitäten, die dem Agenturteam mehr Möglichkeiten in der Ausgestaltung ihrer Arbeit bieten.Über neueste Statistiken ist schneller erkennbar, an welchen Stellschrauben Optimierungsbedarf besteht, um den Kunden in Folge einen bestmöglichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Durch einen früheren Zugang zu Betaversionen ist es möglich, Anpassungen frühzeitiger vorzunehmen und den gesamten Entwicklungs- und Umstellungsprozess zu begleiten. Die Löwenstark Gruppe kann damit effektiver das Nutzerverhalten der Kunden ihrer Projektpartner für Geschäftsentscheidungen analysieren und erhöht die strategische Beratungsqualität der Agenturdienstleistung. Zudem können zukünftige Betaversion frühzeitiger für Optimierungen verwendet werden.Mit dem Google Premium-Partner-Siegel zu gewinnbringenden KundenprojektenDer Erfolg aller Kunden liegt Löwenstark am Herzen. Die Agenturgruppe ergreift daher alle Schritte, damit sämtliche Auftraggeber in höchstem Maß zufrieden sind und ihre Ziele verwirklicht sehen. Mit dem Google Premium-Partner-Siegel stehen Löwenstark und den vielen Kunden weitere Möglichkeiten für optimierte Kampagnen-Planungen offen:- Zusammenarbeit mit einer Premium-zertifizierten Agentur- Zugang zu Beta-Versionen und Insight Briefings- Zugriff auf fundierte Statistiken zum Nutzerverhalten- Anspruch auf fachliche Schulungen der GoogleAds-Experten von Löwenstark, um das Wissen für Kundenprojekte zu erweiternPositive Gesamtbilanz und weitere Projekte in PlanungDie positive Entwicklung der Full-Service-Agentur und die Zusammenarbeit mit dem Suchmaschinenriesen Google soll nur der Beginn sein von vielen weiteren zukunftsweisenden Projekten."Ein Wachstumstreiber ist, dass wir für unsere Kunden eine eigene Künstliche Intelligenz bei der Suchmaschinenoptimierung einsetzen", sagt Hartmut Deiwick, Geschäftsführer der Löwenstark Gruppe. Die Suchmaschinenoptimierung sei weiterhin ein Kernfeld des Online-Marketings, um Traffic zu genieren. Daneben werden der Schutz und die Verbesserung der Online-Reputation von Unternehmen immer wichtiger. Die entsprechende Löwenstark-Tochter reputativ verzeichnete innerhalb der Gruppe mit einem Plus von 65 Prozent den größten Wachstumsschub. Das Team der reputativ wurde entsprechend um weitere Fachkräfte verstärkt, die in bestehenden, aber auch den zahlreichen neuen Projekten die Kunden beim Ausbau ihrer positiven Reputation unterstützen. Somit führt die Löwenstark Gruppe den eingeschlagenen Wachstumskurs fort, um auch in Zukunft allen Kunden ein verlässlicher, erfahrener und innovativer Partner bei der Realisierung verschiedenster Online-Marketing-Projekte zu sein.Über Löwenstark - https://www.loewenstark.com/Die Löwenstark Digital Group GmbH gehört mit über 5.000 Kundenprojekten seit 19 Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichsten Digital-Dienstleistern für Online-Marketing in der DACH-Region. 