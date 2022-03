News von Trading-Treff.de Die als Aussie Dollar bekannte FX-Paarung AUDUSD konnte in den letzten Tagen wieder ordentlich auf der Chartoberseite performen. Doch kurz unterhalb einer wichtigen Kursmarke ließ am gestrigen Montag das Kaufinteresse nach. Sollte dies auch heute so bleiben, darf von einer korrektiven Phase ausgegangen werden. Welche Chancen sich Ihnen hier für Ihr Trading bieten, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von Tickmill's täglichen ...

