FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine optimistische Analystenstudie zu Lieferdiensten im Allgemeinen hat am Dienstag das Anlegerinteresse an Delivery Hero und Hellofresh wiederbelebt. Vor allem Delivery Hero erholten sich um 7,6 Prozent vom Tiefpunkt seit 2019, den der Kurs am Vortag erreicht hatte. Hellofresh folgten dem um 4,7 Prozent nach oben. In der Dax -Familie waren auch andere Werte aus der Online-Handelsbranche wie Zalando oder Shop Apotheke gefragt.

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas gab am Dienstag in einer Studie ihre bisher skeptische Einschätzung für Essenslieferanten auf. Seine Skepsis habe sich unter Anlegern längst verbreitet und dies zeige sich in deutlich gesunkenen Markterwartungen, argumentierte Analyst Andrew Gwynn. Nun sei es an der Zeit, konstruktiver auf die Branchenwerte zu blicken. Delivery Hero stufte er auf "Neutral" hoch und Hellofresh hob er auf "Outperform". Das britische Unternehmen Deliveroo ist derweil sein Favorit. Dessen Titel zogen in London auch um fast sieben Prozent an./tih/mis

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX