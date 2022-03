Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Corona-Pandemie lässt die Weltwirtschaft noch nicht los, und der Ukraine-Krieg tobt mit unverminderter Härte, so die Analysten der DekaBank.Es gebe also viele Gründe für Konjunktursorgen und Rezessionsängste. Die Belastungen für die Unternehmen mit Blick auf unterbrochene Lieferketten und stark gestiegene Rohstoffpreise seien offenkundig. Nun drohe auf der Sanktionsseite gegenüber Russland weiteres Ungemach. Die Ankündigung Putins, seine Öl- und Gasrechnungen künftig in Rubel bezahlen zu lassen, erhöhe die Wahrscheinlichkeit eines Energieembargos. Trotz all dieser Widrigkeiten hätten sich die Aktienmärkte in der vergangenen Woche überraschend wacker geschlagen. ...

