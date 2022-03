München (ots) -Der Flirt ist ein Tanz mit Worten und Taten, der mit einer rosaroten Brille und auf Wolke sieben nicht immer einfach ist: Authentizität, Humor und vieles mehr sind gefragt. So erleben nicht nur die Finalistinnen im morgigen Free TV-Finale der aktuellen "Der Bachelor"-Staffel ihren Weg zur letzten Rose als herausforderndes Flirt-Abenteuer. Alexa-Kund:innen erhalten dabei jetzt Unterstützung von jemandem, der weiß, wie es geht: Paul Janke. Mit seiner Expertise gibt der sympathische Rosenkavalier und bekannteste aller Bachelor Deutschlands bis zum 16. Mai 2022 über Amazon Alexa Tipps für einen gelungenen Flirt. Kund:innen sagen dafür einfach "Alexa, gib mir einen Flirt-Tipp." und erhalten darauf Inspirationen, wie sie ihren Schwarm für sich gewinnen können. Einen ersten Eindruck erhalten Sie in diesem Video (https://go.pardot.com/e/105672/kiCTjghmZfQ/kp1x2d/770332151?h=FL8BPT7MXYFy3A1SIpUnG8pmtMYLF3OFHxgfKynxydE)."Gerade mit steigenden Temperaturen und aufkommenden Frühlingsgefühlen wollen die Schmetterlinge im Bauch zum Leben erweckt werden. Doch die Erwartungen an sich selbst und das Gegenüber sind hoch, was das Flirten zu einer echten Herausforderung machen kann", so Paul Janke. "Ich freue mich, dass ich den Alexa Kund:innen hierzu Tipps geben und damit einen Beitrag zu ihrem Glück leisten darf."Über die Flirt-Tipps hinaus stand Paul Janke Alexa in einem Kurz-Interview Rede und Antwort: 7 Fragen lang schwebte er mit Alexa in der Cloud. Lernen Sie den Bachelor besser kennen, indem Sie sagen: "Alexa, gib mir sieben Fragen aus der Cloud."Über Paul JankeDer gebürtige Hamburger ist seit Januar 2012 ein bekanntes Gesicht in Deutschland, nachdem er der Rosenkavalier im Dating-Format "Der Bachelor" (RTL) war. Der diesjährige Bachelor-Jubelar ist seither in Sendungen wie "Let's Dance" (RTL) oder auch "Verbotene Liebe" (ARD) zu sehen. Darüber hinaus steht er bei "Bachelor in Paradise" (RTL) den Kandidat:innen vergangener "Der Bachelor"- und "Die Bachelorette"-Staffeln bei ihrer zweiten Chance auf der Suche nach der wahren Liebe, mit Rat und Tat zur Seite.Pressekontakt:Fink & Fuchs AG0611 74 13 1-0amazondevices@finkfuchs.deBildmaterial:https://ftp.finkfuchs.de/_Zxb1lThkE0kNJRhttps://amazon-presse.de/Kindle---Fire/Echo-und-Alexa.htmlOriginal-Content von: Amazon Deutschland Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118379/5183224