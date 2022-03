Krypto-Anleger freuten sich am Montag über einen goldenen Start in die neue Woche. Denn der Bitcoin ist wieder ordentlich gestiegen. Am Montag kam der Kurs der größten und ältesten Digitalwährung auf der Plattform Coinmarketcap bis auf 47.460 US-Dollar pro Bitcoin, je nach Plattform sogar zeitweise auf über 48.000 Dollar. Damit lag der Bitcoin-Kurs auf dem höchsten Stand seit Jahresbeginn. Zum Vergleich: Anfang März lag der Bitcoin-Kurs noch bei 38.000 Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von rund 25 Prozent in den letzten ...

