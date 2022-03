Ein überraschend guter Ausblick des Turbinenbauers Nordex sorgt am Dienstag auch bei den Wettbewerbern Vestas und Siemens Gamesa für steigende Kurse. Doch der hohe Verlust und die Margenprognose zeigen auch, dass das branchenweite Profitabilitätsproblem bleibt. JPMorgan sieht bereits die nächste Gefahr aufziehen.Die Margen der Turbinenbauer dürften nun wegen des erneuten Covid-Ausbruchs in China und der dortigen Lockdowns noch stärker unter Druck geraten, so Analyst Akash Gupta in einer Branchenstudie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...