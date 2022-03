Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Renditeanstieg bei deutschen Staatsanleihen hielt weiter an, so die Analysten der Nord LB.Als Grund hätten Marktteilnehmer die anhaltend höheren Zinserwartungen wegen der steigenden Teuerungsraten genannt.US-Treasuries seien mit leicht höheren Notierungen in die Woche gestartet, hätten aber einen Teil der zunächst deutlicheren Gewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben. ...

