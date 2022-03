Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Ausstieg aus der stark expansiven Geldpolitik trotz der Eskalation in der Ukraine bekräftigt, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust.Das PEPP-Kaufprogramm werde planmäßig im März beendet, während das APP-Kaufprogramm noch bis Juni weiterlaufe, bevor es dann im dritten Quartal auslaufe. Marktteilnehmer würden davon ausgehen, dass für die EZB trotz wachsender Konjunkturunsicherheit die Möglichkeit einer Zinsanpassung in 2022 gegeben sei. Maßgeblich hierfür sei die Frage, ob es zu einer Lohn-Preis-Spirale komme und wie sich die mittelfristigen Inflationserwartungen darstellen würden. ...

