Für manch einen war die Corona-Pandemie schon mehr oder weniger erledigt, doch in China ist das Thema aktueller als je zuvor. In Shanghai wurde gestern ein Lockdown ausgerufen und der führt im Vergleich zu den eher harmlosen Einschränkungen, die es hierzulande das eine oder andere Mal gab, von geradezu drakonischem Ausmaß.Das führt dazu, dass die Börsianer sich wieder einmal Gedanken um die globalen Lieferketten machen und genau das verhalf der Deutschen Post (DE0005552004) im gestrigen Handel zu einem spontanen Ausbruch in die Höhe. Trotz einer ...

