In Kauflaune präsentieren sich heute die Anleger beim Pharma-Spezialisten Medios AG, nachdem der vorbörslich hervorragende Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt hat und auch äußerst zuversichtlich auf das bereits laufende Geschäftsjahr blickt. Medios-Aktien, die seit Jahresbeginn kräftig an Wert verloren haben, starten deutlich höher in...

Den vollständigen Artikel lesen ...