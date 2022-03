DGAP-News: Alpha Star Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Alpha Star Aktienfonds gewinnt Lipper Fund Award 2022 zum vierten Mal in Folge



29.03.2022 / 11:26

Alpha Star Aktienfonds gewinnt Lipper Fund Award 2022 zum vierten Mal in Folge Zum vierten Mal in Folge erhält der Alpha Star Aktienfonds (WKN HAFX64) im Jahr 2022 den Lipper Fund Award in der Kategorie "Equity German Sm&Mid Caps". Der Fonds investiert in innovative Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand. Lipper Funds Award 2022 für 3 Jahre und 5 Jahre Der Alpha Star Aktienfonds wurde im Jahr 2014 gegründet, um seinen Investoren eine überdurchschnittliche Rendite mit innovativen Aktiengesellschaften aus dem Deutschen Mittelstand zu erwirtschaften. "Auch wenn die Aktienmärkte in den vergangenen Monaten teilweise turbulente Bewegungen zeigten, bewiesen die Alpha Star-Fonds Stärke. Dabei konnten Kursrücksetzer für Zukäufe genutzt werden, die wiederum positiv auf die zukünftige Renditeentwicklung wirken sollten", kommentiert Felix Gode, Fonds-Advisor der Alpha Star-Fonds. Dem Alpha Star Aktienfonds wurde der Lipper Fund Award 2022 von Refinitiv, einem unabhängigen Anbieter für Finanzmarktdaten, auf die Sicht von drei und fünf Jahren verliehen. Die Verleihung erfolgt auf Basis der risikoadjustierten Rendite von Investmentfonds. In der Kategorie "Equity German Small & Mid Cap" belegt der Alpha Star Aktienfonds mit Blick auf die letzten drei und fünf Jahre den ersten Platz. Soft-Closing

Der Alpha Star Aktienfonds setzte bereits im Jahr 2020 ein Soft-Closing ein, um auch langfristig starke Renditen im Deutschen Mittelstand zu erzielen. Seitdem ist der Kauf des Fonds bei den meisten Banken nur noch mit einem Pflichtausgabeaufschlag in Höhe von 5% möglich. Für Investoren zeigte sich der zweite Fonds der Augsburger Fondsboutique Alpha Star als überzeugende Alternative. Der Alpha Star Dividenden (WKN HAFX8L) schüttet quartalsweise ein Prozent Dividende an seine Anleger aus. Alpha Star Aktien

ISIN: LU1070113235

WKN: HAFX64 Alpha Star Dividenden

ISIN: LU1673114820

WKN: HAFX8L Fondsmanager des Alpha Star Aktienfonds ist die Vermögensverwaltung FIVV AG. Die Alpha Star Capital GmbH (Fonds-Advisor Felix Gode, CFA) berät die FIVV AG unter dem Haftungsdach der BN & Partner Capital AG. Seit dem 20.10.2017 wurde die Alpha Star-Strategie für den Deutschen Mittelstand auch auf einen Dividendenfonds (WKN HAFX8L) ausgeweitet. Der Alpha Star Dividendenfonds investiert in das gleiche Anlageuniversum wie der Aktienfonds, konzentriert sich dabei jedoch auf besonders ausschüttungsstarke Unternehmen des Deutschen Mittelstands. Im Zuge dessen schüttet der Fonds im quartalsweisen Turnus ca. 1% an die Fondsanleger aus (4% pro Jahr). Weitere Informationen zu den Alpha Star-Fonds erhalten Sie im Internet unter: www.alpha-star-aktienfonds.de Firmenkontakt / Pressekontakt Alpha Star Management GmbH

Gero Gode

Ludwigstr. 1

86150 Augsburg +4982120709540

gg@alpha-star-aktienfonds.de

https://www.alpha-star-aktienfonds.de Disclaimer Diese Information dient nur zu Werbezwecken. Sie stellt keine Empfehlung, Prospekt oder vergleichbare Informationen dar. Diese Pressemitteilung erhält nicht alle wesentlichen Informationen, um eine Anlageentscheidung zu treffen und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers. Darum ist diese Veröffentlichung kein bindendes Angebot, keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Diese Information kann unverbindliche Einschätzungen zu Produkten, Märkten und Unternehmen enthalten, für deren Richtigkeit trotz großer Sorgfalt keine Haftung übernommen wird. Die Informationen beziehen sich auf den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich seitdem verändert haben. Für den Anteilserwerb gelten als verbindliche Grundlage ausschließlich das aktuelle Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos auf der Website www.alpha-star-aktienfonds.de abrufbar. Potenzielle Anleger sollten diese Unterlagen lesen, um weitere Informationen zu verbundenen Risiken mit Investments in Aktienfonds zu erhalten. Wie in den Verkaufsprospekten erläutert, dürfen Anteile der dargestellten offenen Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf oder Verkauf angeboten oder Informationen verbreitet werden. Insbesondere ist der Kauf, Verkauf oder die Übertragung in der USA oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässige Personen NICHT gestattet. Betreffende Personen, die in den Besitz dieser Dokumente gelangen, sollten sich über diese nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Die Alpha Star-Fonds können auf Grund ihrer Zusammensetzung (Aktien) eine erhöhte Volatilität aufweisen. Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeit erheblich nach oben und nach unten schwanken. Für die hier veröffentlichten Informationen ist die Alpha Star Management GmbH verantwortlich.

