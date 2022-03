Köln (ots) -Weniger Bewegung und schlechte Ernährung - die Folgen der Pandemie sind alarmierend. Sie führen zu einer signifikanten Zunahme des Körpergewichts, Defiziten bei den motorischen Fähigkeiten und dem verstärkten Auftreten psychischer Störungen.Vor diesem Hintergrund diskutieren Vertreter aus Politik, Sport, Wissenschaft und Wirtschaft die aktuelle Gesundheitsentwicklung und stellen Initiativen für mehr und gesundheitsorientierte Bewegung vor. Dazu zählen unter anderem die europaweite Public-Health-Kampagne BeActive, das breit angelegte Bündnis der Experten Allianz für Gesundheit e.V.. Zudem werden wir im Rahmen der Pressekonferenz den Aufbau von Health-Care-Angeboten für Kunden thematisieren und erstmals ein Pilotprojekt mit Porsche Deutschland ankündigen, das in diesem Jahr startet.Termin: 7. April 2022, 11:00 Uhr, FIBO, Halle 8, Stand: A26, SYMBIONTIhre Ansprechpartner im Podium sind:Silke Frank, Director FIBO/Board Member of EuropeActiveProf. Dr. Ingo Froböse, Deutsche Sporthochschule Köln/Experten Allianz für GesundheitAlexander Pollich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbHRainer Beck, SYMBIONT, Director Business DevelopmentLaura-Marie Geissler, RennfahrerinFototermin: Für Aufnahmen steht als Bildmotiv u.a. ein vollelektrischer Porsche Taycan GTS zur Verfügung.Hinweis: Im Vorfeld und Nachgang zur Pressekonferenz besteht die Möglichkeit zu Einzelgesprächen. Damit wir diese zeitnah für Sie koordinieren können, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.Bitte lassen Sie uns per Mail oder telefonisch wissen, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen können.Pressekontakt:Mike.Seidensticker@Seidensticker-Kommunikation.deTel. 0178-455 39 73Original-Content von: SYMBIONT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162292/5183288