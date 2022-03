Die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist elementar für den Klimaschutz und angesichts des Kriegs Russlands in der Ukraine von sicherheitspolitischer Relevanz. Europa muss bei erneuerbaren Energien enorm zulegen, um die Klimaziele zu erreichen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Vom 11. bis 13. Mai präsentieren 1.450 Aussteller mit einer Ausstellungsfläche von 132.000 qm auf Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform The smarter E Europe in München 50.000 Fachbesuchern innovative Produkte und Lösungen.

Steigende Strom- und Gaspreise und die Abhängigkeit von russischem Gas geben der Energiewende Rückenwind. Sie ist dringend geboten und möglich: Die Photovoltaik (PV) ist seit zwei Jahrzehnten erfolgreich, die Speicher-Branche seit zehn Jahren im Aufwind, Elektromobilität und Ladeinfrastruktur boomen. Die Lösungen für eine unabhängige Energieversorgung stehen bereit nun ist es Zeit, diese langfristig einzusetzen. Erneuerbare Energie, Dezentralisierung, Digitalisierung, Sektorenkopplung, intelligente und vernetzte Energiesysteme sowie intelligente Ladesysteme und E-Mobilität stehen im Fokus von The smarter E Europe 2022. Ein weiteres zentrales Thema: Grüner Wasserstoff. Auf der Messe liefert das "Green Hydrogen Forum Expo" wichtige Impulse, Wasserstoff, Brennstoffzellen, Elektrolyse und Power-to-Gas-Technik beschleunigt in die Märkte zu bringen.

Energiewende und Mobilitätswende im Fokus

The smarter E Europe umfasst vier Energiefachmessen: Intersolar Europe, ees Europe, EM-Power Europe und Power2Drive Europe. Auf der Intersolar Europe stellen Unternehmen z.B. Zellkonzepte und -module sowie Wechselrichter vor, aber auch Lösungen für gebäudeintegrierte PV sowie Agri-PV (gleichzeitige Flächennutzung für die Landwirtschaft und die Stromproduktion über PV-Anlagen) und PV Floating (schwimmende PV-Anlagen). Solarstrom allein macht jedoch noch keine Energiewende, vielmehr geht es um integrierte Lösungen für eine Vollversorgung mit erneuerbarer Energie rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit. Im Fokus der ees Europe 2022 stehen daher Speichertechnologien, insbesondere Batteriespeicher und Grüner Wasserstoff.

Erneuerbare Energien und vernetzte Energiesysteme sind eng mit der angestrebten Klimaneutralität und der neu zu bewertenden Versorgungssicherheit verbunden. Dementsprechend präsentiert die EM-Power Europe Smart-Grid-Lösungen, intelligente Gebäude und Quartiere sowie digitale Geschäftsmodelle für Stadtwerke und Energieversorger. Die Power2Drive Europe zeigt die Vernetzung der neuen Energie- und Mobilitätswelt und wirft einen Blick auf alle Themen rund um die Mobilität der Zukunft. Dazu gehören insbesondere intelligente Ladelösungen, Vehicle-to-grid-Technologien, solare Ladeinfrastruktur und E-Fahrzeuge.

Am 10. Mai einen Tag vor dem Messestart informieren sich Besucher der begleitenden Fachkonferenzen über alle Facetten der neuen Energiewelt. Am Abend werden die Innovationstreiber der Branchen mit dem Intersolar AWARD, dem ees AWARD und dem The smarter E AWARD geehrt. Messeforen und Workshops bringen die Besucher mit den wichtigen Branchenvertretern zusammen.

The smarter E Europe findet mit ihren vier Einzelmessen (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe) vom 11. bis 13. Mai 2022 auf der Messe München statt.

www.TheSmarterE.de

