Soeben Bewegung an den Aktienmärkten: laut der russischen Nachrichtenagentur TASS wird Russland nach den Gesprächen heute in der Türkei mit den ukrainischen Verhandlern ein Statement abgeben: TOP RUSSIAN NEGOTIATOR MEDINSKY SAYS THERE WILL BE A STATEMENT AFTER RUSSIA-UKRAINE TALKS IN SEVERAL HOURS - TASS - *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 29, 2022 Laut russischem Verteidigungsminister sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...