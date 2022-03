Der Aktienfonds Monega ARIAD Innovation setzt auf Unternehmen mit zukunftsweisenden Patenten. Regionale Schwerpunkte sind USA, Japan und Europa.Technologien entwickeln sich in der modernen Welt immer rasanter - mit den entsprechenden Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft. Musterbeispiele dafür sind die fünf US-Technologiegiganten: Facebook (Meta Platforms), Apple, Amazon, Netflix und Google (Alphabet). Aus Investorensicht können allerdings kleine Hidden Champions, die über Innovationspotenzial verfügen, interessanter sein. Sie sind an den Märkten nicht so bekannt - und damit noch nicht so hoch bewertet. Andererseits ist der Einfluss einer einzelnen bahnbrechenden Innovation auf den Unternehmenserfolg hier deutlich größer als bei den Tech-Giganten. Der Monega ARIAD Innovation (ISIN: DE0005321020) filtert daher diejenigen Technologiewerte heraus, die über ein attraktives Patentportfolio verfügen und zu den Small- und Mid-Cap-Unternehmen an der Börse zählen. Denn auch die FAANG-Aktien haben einmal klein angefangen.

