Oberursel (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt hat in den vergangenen Wochen eine deutliche Trendwende hin zu stark steigenden Renditen vollzogen, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust.Habe sich zu Beginn des Krieges noch das in Krisenzeiten übliche Verhaltensmuster bestätigt, wonach die Marktteilnehmer in der Regel reflexartig in qualitativ exzellent bewertete Anleihen flüchten und die Renditen fallen lassen würden, sei das Bild schnell gewechselt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei innerhalb von drei Wochen von -0,1% auf 0,5% - dies sei der höchste Stand seit 2018 - angezogen, was zu kräftigen Kursverlusten geführt habe. Ursächlich hierfür sei insbesondere die Sorge vor weiter anziehenden Inflationsraten und Zinserhöhungen durch die Notenbanken gewesen. ...

