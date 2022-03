Paris (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbanken werden bei der Straffung der Geldpolitik vorsichtiger sein müssen, als der Markt erwartet. Denn der Ausgang und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen vor allem in Europa sind kaum absehbar, so Jean-Marie Mercadal, Head of Investment Strategies, und Eric Bertrand, Chief Investment Officer bei OFI Asset Management. ...

