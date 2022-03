Goldkäufer sind langfristige Käufer, sagt Edelmetall-Experte Ciftci. Zu welchen Kursen sie kaufen, sei da eher zweitrangig. "In der Vergangenheit hätten Sie fast immer einsteigen können und Sie hätten keine Verluste gemacht." Bei Goldminen-Aktien sollten Anleger jedoch die hohe Volatilität im Auge behalten. Was es zu beachten gibt und ob Silber, Platin und Palladium sinnvolle Alternativen sein können: Die Antworten im w:o TV Interview. Neugierig geworden - Abonniere den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag