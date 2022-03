Bei Defiance Silver wird es in den nächsten Wochen spannend. Am Markt werden die Bohrergebnisse vom Silberprojekt in Mexiko erwartet, die für neue Impulse sorgen dürften.

Defiance Silver: Aussichtsreiches Silberprojekt in Zacatecas

Noch bewegt sich die Aktie von Defiance Silver (0,55 CAD | 0,41 Euro; CA2447672080) weitgehend mit dem Silberpreis. So war es zumindest in den vergangenen Wochen. Dabei könnte sich die Aktie demnächst von diesem Umfeldfaktor lösen. Denn seit Anfang Februar rotieren die Bohrgeräte auf dem Flaggschiffprojekt San Acacio in der mexikanischen Provinz Zacatecas. Dort stieß das Unternehmen bisher schon reihenweise auf hohe Silbergrade und reiche Adern. Insgesamt werden allein in dieser Bohrsaison 4 bis 7 Mio. Dollar in die Exploration investiert. Noch in diesem Jahr soll dann auch eine neue Ressource veröffentlicht werden. Chefgeologe Doug Cavey erwartet mehr als 50 Mio. Unzen Silber.

Gold-Kupfer-Projekt Tepal: Zweites Ass im Ärmel

Finanziell ist das Unternehmen ...

