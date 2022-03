von Florian Hielscher, Euro am SonntagInzwischen hat sich das Wachstum normalisiert und die DocuSign-Aktie massiv an Wert eingebüßt. Dies nutzte wohl Geschäftsführer Daniel Springer, Berichten zufolge erwarb er jüngst Anteile für rund fünf Milliarden Dollar. Der Kurs zog zuletzt wieder deutlich an.

