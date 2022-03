Wie das Management von Cancom am Dienstag angekündigt hatte, soll für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von einem Euro ausgeschüttet werden, Umsatz und Betriebsergebnis (Ebitda) sollen in 2022 deutlich gesteigert werden. Das hat der Aktie im heutigen Handelsverlauf deutlichen Schwung verliehen und direkt an die aktuellen Monatshochs vorangetrieben. Ein Ausbruch darüber würde eine zweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...