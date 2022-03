Das UAV-Kameramodul von Immervision für maschinelle Wahrnehmung ist für maximale Empfindlichkeit unter Schwachlichtbedingungen optimiert und liefert eine verbesserte Bildqualität

Immervision, der weltweit führende Entwickler zukunftsweisender Bilderfassungssysteme, die Optik, Bildverarbeitung und Sensorfusionstechnologie kombinieren, meldete heute die Verfügbarkeit seines für schwache Lichtverhältnisse ausgelegten Navigationskameramoduls für unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs). Das Modul wurde für die autonome und halbautonome Navigation unter allen Umgebungsbedingungen entwickelt und zeichnet sich durch hohe Leistung bei schwachen Lichtverhältnissen aus.

Diese Plug-and-Play-Lösung wurde dafür entwickelt, die anspruchsvollen Anforderungen an eine vollständige Lageerfassung (oder maschinelle 360°-Surround-Wahrnehmung) auch unter Schwachlichtbedingungen zu erfüllen, und bietet Zugriff auf das fortschrittliche Weitwinkel-Kameramodul und die Bildverarbeitungssoftware von Immervision. Durch ihre kompakte Bauweise passt sie problemlos in unterschiedliche Arten von UAVs/Drohnen, und ihr geringes Gewicht belastet die Stromversorgung nur minimal. Mit ihrem robusten Design eignet sie sich für eine breite Palette von Anwendungen, unter anderem für Roboter sowie Land- und Wasserfahrzeuge.

"UAVs werden immer häufiger bei industriellen Inspektionen, bei der Fernerkundung für Kartierungen und Vermessungen, bei Rettungseinsätzen und in anderen Bereichen eingesetzt", erklärt Patrice Roulet, Vice President, Technology, und Mitgründer von Immervision. "Um diese Operationen ordnungsgemäß durchführen zu können, ist die Fähigkeit zur autonomen Navigation unerlässlich, vor allem in komplexen Umgebungen, in denen andere Sensoren ineffizient sind oder viel Akkustrom verbrauchen. Unser Kameramodul liefert schnelle, hochpräzise Eingangsdaten für Navigationssysteme, und das unter den verschiedensten anspruchsvollen Umgebungsbedingungen im Innen- und Außenbereich."

Das Kameramodul, bestehend aus der Objektivbaugruppe, einem 5-MP-Sensor und einer MIPI-Schnittstelle, wiegt gerade einmal 4,7 Gramm. Anders als bei einem typischen Fisheye-Objektiv wird bei diesem Kameramodul ein Panomorph-Objektiv verwendet, das ein Ultraweitwinkel-Bildfeld (190° FoV) mit einem einzigartigen Verzeichnungsprofil und einer großen Blende (F#1.8) kombiniert. Es wurde entwickelt, um die Lichtempfindlichkeit der Pixel zu maximieren und die Bildqualität von Rand zu Rand zu optimieren, und kann von menschlichen Bedienern ebenso wie von Systemen mit künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) verwendet werden.

Hauptmerkmale:

Weitwinkel-Panomorph-Objektiv mit intelligentem Pixelmanagement zur Verbesserung der Bildqualität.

Die kleine Blende und die hohe relative Ausleuchtung des Objektivs sorgen in Verbindung mit der hohen Empfindlichkeit des Sony-Sensors für außergewöhnliche Leistungen unter verschiedensten Schwachlichtbedingungen.

Schutzart IP67 und Frontlinse aus Glas für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen sowohl im Freien als auch in Innenräumen.

Geringer Platzbedarf und niedriges Gewicht.

Standardlösung, sofort verfügbar und einsatzbereit.

Einfach an verschiedene Plattformen und Flugsteuerungen anpassbar.

Über Immervision

Mit seiner mehr als zwanzigjährigen Tradition als Innovationsführer entwickelt Immervision Lösungen, die über das menschliche Sehen hinausreichen. Weitere Informationen unter: https://www.immervision.com/drone-uas-uav/.

