Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 8. Mai 2022, 17.40 UhrWahl in Schleswig-HolsteinLive aus dem ZDF-Wahlstudio in Kielmit Bettina SchaustenZufriedenheit mit Ministerpräsident Daniel Günther und seiner regierenden Koalition. In Schleswig-Holstein ist keine Wechselstimmung in Sicht.Das klare Signal der CDU im Wahlkampf: "Kurs halten". Denn vor fünf Jahren war zu sehen, dass man sich im hohen Norden nicht zu früh zu sicher sein sollte, als der damalige SPD-Ministerpräsident überraschend die Landtagswahl verlor. Seitdem herrscht Jamaika an der Förde.Ob das so bleibt, entscheidet sich am 8. Mai. "Moin Daniel" steht über dem Geschäft im Kieler Einkaufszentrum. Es ist der Wahlkampfladen des CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther. Möglichst oft wolle er hier in den kommenden Wochen vor Ort sein, im Gespräch bleiben mit den Wählern.Vor fünf Jahren war Günther der Überraschungssieger. Diesmal wäre es eine Überraschung, wenn die CDU nicht vorne liegen würde. 32 Prozent erzielte sie bei der Landtagswahl 2017, dieses Ergebnis will Günther nun toppen und dann am liebsten die Jamaikakoalition fortsetzen.Klarer Kurs also bei der CDU. Doch ob am Ende wieder Jamaika steht - unklar. Der Koalitionspartner, die Grünen, ist selbstbewusst. Spitzenkandidatin Monika Heinold tritt an, Ministerpräsidentin zu werden. Nicht die stärkste Kraft müsse automatisch die Staatskanzlei besetzen. Eine Koalition ohne CDU - durchaus denkbar, so Heinold.Starke CDU, starke Grüne, das alarmiert den Dritten im Jamaikabündnis, die FDP. Die Liberalen mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz an der Spitze wollen im Wahlkampf zeigen, wofür sie auch in der nächsten Regierung gebraucht werden.Denn auch die SPD hat Regierungsansprüche und würde am liebsten die Grünen als Partner gewinnen. Thomas Losse-Müller, bis Herbst 2020 selbst Mitglied der Grünen, tritt nun für die SPD an, mit sozialen Themen und ehrgeizigen Klimazielen. Zuletzt lagen die Sozialdemokraten in Umfragen gleichauf mit den Grünen.Eine schleswig-holsteinische Besonderheit ist der SSW, der Südschleswigsche Wählerverband. Die Partei vertritt die dänische Minderheit, ist deshalb von der Fünfprozentklausel ausgenommen und so seit 1958 durchgängig im Landtag vertreten. Wie bereits 2017 tritt Lars Harms als ihr Spitzenkandidat an.Auch die AfD setzt mit Jörg Nobis auf ein im Norden bekanntes Gesicht. Mit ihm schaffte die Partei vor fünf Jahren zum ersten Mal den Einzug in den Kieler Landtag, allerdings nur knapp. Mit dem Wahlslogan "Dein Norden - Deine Wahl" erhofft man sich diesmal ein besseres Ergebnis.DIE LINKE dagegen war bei den letzten beiden Landtagswahlen nicht auf fünf Prozent gekommen. Diesmal soll es klappen mit Susanne Spethmann, Krankenschwester aus Ostholstein, an der Spitze.Aus dem Plenarsaal mit dem schönsten Blick, direkt auf die Kieler Förde, meldet sich am 8. Mai ab 17.40 Uhr Bettina Schausten, stellvertretende Chefredakteurin des ZDF. Für den analytischen Blick ist Parteienforscher Karl-Rudolf Korte im Wahlstudio an ihrer Seite.Welche Partei liegt vorne, für welche Koalition kann es reichen? Alle aktuellen Zahlen und Hochrechnungen liefern ZDF-Politikchef Matthias Fornoff und die Forschungsgruppe Wahlen.In den 19.00-Uhr-"heute"-Nachrichten gibt es die neueste Hochrechnung und die Runde der Spitzenkandidaten.