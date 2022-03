Hannover (www.anleihencheck.de) - Obwohl mit einem möglichen langsamen Auslaufen der Coronavirus-Krise in 2022 eigentlich neue Impulse hätten ergeben sollen, verdunkeln sich die konjunkturellen Perspektiven in Großbritannien wieder zunehmend, so die Analysten der Nord LB.Zwar könnten die aktuellsten Wirtschaftsdaten als robust bezeichnet werden (Produktion, Bau, Arbeitsmarkt, monatliches BIP), doch eine inflationsbedingte signifikante Verringerung der Kaufkraft, die zuletzt deutlich gestiegenen Zinsen, ein starkes Pfund sowie die Nachwehen des Brexit würden den Unternehmen und Verbrauchern schon etwas zu schaffen machen. ...

