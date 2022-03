Zürich (www.anleihencheck.de) - Anleger sehen sich derzeit mit einer ungewöhnlichen Vielzahl gleichzeitig auftretender Unsicherheiten konfrontiert, so Stephanie Zwick, Head Convertible Bonds bei Fisch Asset Management.Zum einen werde die russische Invasion in der Ukraine weitreichende Auswirkungen auf geostrategische und wirtschaftliche Gegebenheiten haben, selbst wenn es zu einer kurzfristigen Lösung kommen sollte. Lange bestehende Marktannahmen, wie etwa eine immer weiter fortschreitende Globalisierung, hätten bereits in der Corona-Krise erste Dämpfer bekommen, während sie mittlerweile deutlich hinterfragt würden. Zum anderen erfordere auch die anhaltend hohe Inflation in Kombination mit steigenden Zinsen eine Neujustierung der Anlegerportfolios. Die Geopolitik könnte zwar die erwartete Straffung der Geldpolitik etwas hinauszögern, eine Kehrtwende der Zentralbanken dürfte sie jedoch nicht auslösen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...