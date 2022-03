Loomis, Sayles Company, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, ist erfreut, die Beförderung von Zara Din zum Head of EMEA Consultant Relations Insurance Solutions Director bekannt zu geben.

In dieser Funktion beaufsichtigt Zara Din die Strategie der Beraterbeziehungen von Loomis Sayles in der gesamten EMEA-Region und arbeitet im Rahmen der Verwaltung der globalen Beraterbeziehungen weiterhin eng mit dem US-amerikanischen Beraterteam zusammen. Darüber hinaus kooperiert Zara mit dem Versicherungsteam des Unternehmens in den USA, um die Beziehungen zu Versicherungskunden und -interessenten in der gesamten EMEA-Region zu überwachen und auszubauen. Sie berichtet nach wie vor an Chris Yiannakou, Managing Director und Head of EMEA Institutional bei Loomis Sayles Investments Limited, der in London ansässigen Geschäftseinheit des Unternehmens. Außerdem berichtet sie direkt an Colin Dowdall, Director of Insurance Solutions.

"In den vergangenen fünf Jahren hat Zara erfolgreich intensive Beziehungen zu einer Reihe von Beratungsunternehmen sowie zu neuen und bestehenden Kunden sowohl im Versicherungs- als auch im Pensionsfondsbereich aufgebaut", so Yiannakou. "Zaras neue Aufgabe spiegelt ihr Engagement für die Weiterentwicklung dieser wichtigen Beziehungen wider."

"Da wir uns auch in Zukunft darauf konzentrieren werden, die Bedürfnisse unserer Versicherungskunden in der EMEA-Region mit differenzierten Strategien und maßgeschneiderten Lösungen zu erfüllen, sind wir sehr dankbar, dass wir ihre fundierten Kenntnisse und hochwertigen Beziehungen zu Anlageberatern in dieser Region nutzen können", erklärte Dowdall.

Seit ihrem Wechsel zu Loomis Sayles im Jahr 2017 als Relationship Manager für institutionelle Kunden pflegt und entwickelt Zara Beziehungen zu globalen und nationalen Anlageberatern in Großbritannien und Europa und verwaltet darüber hinaus Beziehungen zu einer Reihe von institutionellen Kunden in der Region.

Zara Din, die elf Jahre Erfahrung in der Investmentbranche aufweist, arbeitete zuvor sechs Jahre lang bei Schroders, wo sie Beziehungen zu globalen und britischen Anlageberatungsfirmen aufbaute und sich auf institutionelle Kunden in Großbritannien konzentrierte. Zara hat einen BSc in Business, Finance and Investment sowie einen MSc in Financial Services von der University of Ulster.

ÜBER LOOMIS SAYLES

Seit 1926 unterstützt Loomis, Sayles Company institutionelle Kunden und Investmentfonds weltweit bei der Erfüllung ihrer Investitionsbedürfnisse. Die leistungsorientierten Investoren von Loomis, Sayles Company nutzen ein umfassendes firmeneigenes Research und Risikoanalysen, um fundierte und umsichtige Entscheidungen zu treffen. Teams aus Portfoliomanagern, Strategen, Research-Analysten und Händlern arbeiten zusammen, um Marktsektoren zu bewerten und Anlagechancen zu identifizieren, wo auch immer sie sich bieten, sei es innerhalb traditioneller Anlageklassen oder unter einer Reihe von alternativen Anlagen. Loomis Sayles verfügt über die Ressourcen, den Weitblick und die Flexibilität, auf großen und kleinen Märkten nach Werten zu suchen, um attraktive, risikobereinigte Renditen für seine Kunden zu erzielen. Diese reiche Tradition hat Loomis Sayles das Vertrauen und den Respekt von Kunden weltweit eingebracht, für die es ein Vermögen von 268,1 Milliarden britische Pfund* verwaltet (Stand: 31. Dezember 2021).

Loomis Sayles hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, und unterhält Büros in Singapur und London. Das Unternehmen hat weltweit über 700 Mitarbeiter. Das Londoner Büro (Loomis Sayles Investments Ltd.) dient als regionale Drehscheibe für Europa, den Nahen Osten und Afrika.

*Einschließlich der Vermögenswerte von Loomis, Sayles Co, LP, und Loomis Sayles Trust Company, LLC. (29,7 Mrd. für die Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles Company, L.P.

