Der neue Bericht enthält wichtige Forschungsergebnisse und Empfehlungen für MSPs, wie sie ihr Cloud-Geschäft heute am besten ausbauen können

Ingram Micro Cloud, Betreiber des weltweit größten Cloud-Marktplatzes für den Kanal, gab am 3. März die Erstellung und Veröffentlichung seines Jahresberichts bekannt, der vorausschauende Trends untersucht, die Managed Service Provider (MSPs) und Technologie-Wiederverkäufer betreffen. Cloud-Technologie: Der State of MSPs Report analysiert die wichtigsten Hindernisse und Schwächen, die von MSPs angegangen werden müssen, um neue und prognostizierte Möglichkeiten innerhalb des Kanals zu maximieren.

Cloud-Technologie: Der State of MSPs Report steht hier zum Download bereit.

Basierend auf den Erkenntnissen von über 600 MSPs, die Ingram Micro Cloud und der globale Technologie-Marktforschungsexperte Vanson Bourne in einer Ära der größten Transformation in der Geschichte des Kanals gesammelt haben, enthält der Bericht Erkenntnisse, die Resellern und MSPs direkt zugute kommen sollen, indem sie lernen, sich in neuen Geschäftslandschaften zurechtzufinden. Unter anderem empfiehlt der Bericht Kanalpartnern, sich zu strategischen Beratern ihrer Kunden entwickeln; die beliebtesten von MSPs bereitgestellten Dienste zu identifizieren, einschließlich verwalteter Sicherheits- und Cloud-Dienste; und sicherzustellen, dass sie optimal positioniert sind, von der ständig zunehmenden Digitalisierung zu profitieren.

"Die Befragung von über 600 MSPs ergab bemerkenswerterweise, dass 90 der Dienstanbieter in den letzten 12 Monaten eine wachsende Kundennachfrage nach verwalteten Diensten festgestellt haben. Fast zwei von drei befragten Personen sagten, dass viele Verbesserungen erforderlich sind, um ihre Organisation in die Lage zu versetzen, sich an zukünftige Chancen anzupassen", sagte Craig Weir, Executive Director, Global SaaS Portfolio bei Ingram Micro Cloud.

Der Bericht untersucht Branchenentwicklungen und MSP-Möglichkeiten im Kanal. Zu den Erkenntnissen gehören:

Wie MSPs mit steigender Kundennachfrage und dramatischem Wachstum umgehen.

Die wichtigsten Gründe, warum Unternehmen ihren IT-Betrieb auslagern möchten.

Die am häufigsten von Kunden angeforderten Managed Services.

Was MSPs derzeit für die größten Chancen auf dem Markt halten.

Die Herausforderungen, die hochrangige Entscheidungsträger am ehesten nachts wach halten.

Weir fährt fort: "Ich glaube, dass die meisten MSPs heutzutage in einer digitalen Sackgasse stecken. Viele MSPs stehen an einem Wendepunkt, wo sie zwar wissen, wohin sie gehen sollen, aber einfach nicht wissen, wie sie dorthin gelangen oder wo sie überhaupt anfangen sollen. Beim Durchforsten der Daten wird uns klar, dass einige MSPs dieses Rätsel gelöst haben. Sie haben Skalierbarkeit ermöglicht und Wege gefunden, das Wachstum zu beschleunigen, was beides zu höheren Umsätzen geführt hat; gleichzeitig haben sie wiederkehrende Einnahmequellen erweitert, um ihr Endergebnis zu verbessern. Dies ist, was wir heute 'Modern MSP' nennen."

Zusammenfassend kann man sagen, dass der globale Managed-Services-Markt von 243 Milliarden USD im Jahr 2021 auf 557 Milliarden USD im Jahr 2028 steigen wird, bei einer CAGR von 12,6 %.1 In den letzten 12 Monaten waren die Top-3-Dienste, die den meisten Umsatz generiert haben: Cloud Services (SaaS, IaaS, PaaS) (22 %), Managed Security (19 %) und interne IT-Abteilung (17 %). All dies weist auf die Gelegenheit für MSPs hin, aufzupassen und einen stärkeren Cloud-Geschäftsplan für das Jahr und darüber hinaus zu entwickeln. Eines ist klar: Es ist eine großartige Zeit, ein MSP zu sein.

Weitere Informationen zur Cloud-Technologie: Den State of MSPs Report und wie Ingram Micro Cloud Partnern hilft, die Forschungsergebnisse zu nutzen, finden Sie hier.

