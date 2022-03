Das eigene E-Auto am Straßenrand einfach über ein eigenes Ladekabel aufladen? Das könnte ein Problem sein, denn ein deutsches Gericht sieht das als mögliche Stolperfalle. Das Ladekabel mal eben über den Bürgersteig zu legen, um das E-Auto vor der eigenen Haustür zu laden - darauf haben Anwohner kein Recht. Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) verweist auf eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main. E-Auto aufladen: Verwaltungsgericht sieht Ladekabel trotz Kabelbrücke als Stolperfalle In dem ...

