Wien (www.fondscheck.de) - Zumindest aus Vertriebsperspektive zählen thematische Fondsstrategien zu den großen Gewinnern des Pandemie-Umfelds: Laut Daten von Morningstar konnte sich das weltweit in Themenfonds verwaltete Vermögen in den letzten drei Jahren auf USD 806 Milliarden fast verdreifachen, so die Experten von "e-fundresearch.com". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...