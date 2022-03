Shell Recharge Solutions hat sich am Ladeinfrastrukturbetreiber NWG Charging beteiligt. Mit dem in der Höhe nicht bezifferten Kapital von Shell will das Hamburger Unternehmen das Geschäft für Lademöglichkeiten in Mehrfamilienhäusern voranbringen. Im Konkreten will NWG Wallboxen bundesweit in allen Mehrfamilienhäusern anbieten. Näheres zu den Planungen macht das Unternehmen in einer Mitteilung nicht ...

