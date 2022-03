Warum die Wacker Neuson Aktie heute einen kräftigen "Sprung" am Parkett nimmt? Liegt vielleicht daran, dass die bereits am 09.02.2022 genannten vorläufigen Zahlen bestätigt wurden, aber erst jetzt allgemein wahrgenommen werden? Jedenfalls kräftiges Wachstum in 2021 mit rekordmässiger Margensteigerung wirkt.Und auch für 2022 ist die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012) optimistisch, wenn auch etwas verhalten wegen bekannter globaler Unsicherheiten (Lieferkettenprobleme, Chipmangel, steigende Logistikkosten, Ukraine-Kriegs-Wirkungen, steigende Rohstoff- und Energiekosten). Wacker Neuson erzielte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...