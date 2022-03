Evotec beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund vier Prozent. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 27,76 EUR. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund drei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieses Top liegt bei 28,50 EUR. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. ...

