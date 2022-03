Schwalbach (ots) -Von einem Lenor Liebhaber für alle Lenor Liebhaber: Star-Designer Guido Maria Kretschmer hat seine eigene Lenor Kollektion kreiert - mit einem von ihm ausgewählten Duft und in seinem Design. Die Lenor Limited Edition "Cozy Jasmine" von Guido Maria Kretschmer beinhaltet Lenor Colorwaschmittel, Lenor Weichspüler und Lenor Wäscheparfüm - für strahlende Reinheit, himmlische Weichheit und lang anhaltende Frische. Mit dem angenehmen Duft von Jasminblüten vermitteln die Produkte ein ruhiges und gemütliches Wohlgefühl. Die Lenor Limited Edition "Cozy Jasmine" ist ab April im Handel erhältlich.Für den Lenor Markenbotschafter und jahrelangen leidenschaftlichen Lenor Liebhaber Guido Maria Kretschmer geht mit seiner Lenor Kollektion ein kleiner Traum in Erfüllung: "Als Designer möchte ich möglichst viele Menschen erreichen und berühren. Das ist auch das Ziel meiner eigenen Limited Edition von Lenor. 'Cozy Jasmine' hat einen angenehmen, von der Natur inspirierten Duft, der Ruhe, Wohlfühlen und Gemütlichkeit ausstrahlt." Beste Voraussetzungen also für Wohlfühlmomente und damit kleine Pausen vom hektischen Alltag."Mit meiner Lenor Kollektion 'Cozy Jasmine' möchte ich vielen Menschen kleine Auszeiten ermöglichen, denn gut gepflegte Kleidung, herrlich frisch duftend und angenehm zu tragen, spielt eine große Rolle für mich", so fasst Lenor Markenbotschafter Guido Maria Kretschmer die Idee hinter seiner neuesten Kollektion zusammen.Wohlfühlmomente und Gemütlichkeit, frische Wäsche und Weichheit - genau deshalb sind Guido Maria Kretschmer und Lenor ein unschlagbares Team. Denn die Mission von Lenor ist es schon seit jeher, Wohlfühlmomente in Form von frisch duftender und himmlisch weicher Wäsche zu schaffen.Die neue Lenor Kollektion "Cozy Jasmine"Guido Maria Kretschmer hat den Duft für "Cozy Jasmine" ausgewählt und das Design entworfen. Auf den ersten Blick zu erkennen: die Verbindung zur Natur. Das in Goldtönen gehaltene Design steht für ein warmes Frühlingsgefühl. Der Duft von Jasminblüte erinnert daran, wie die ersten Sonnenstrahlen des Tages die Haut berühren - wärmend und dennoch angenehm frisch, tief vertraut und wohltuend gemütlich.Waschmittel, Weichspüler und Wäscheparfüm im gleichen DuftDie Produkte der neuen Lenor Kollektion von Guido Maria Kretschmer ergänzen sich und sind ein eingespieltes Team für die perfekte Wäschepflege:- Lenor "Cozy Jasmine" Colorwaschmittel für fasertiefe, hygienische Reinheit- Lenor "Cozy Jasmine" Weichspüler für himmlische Weichheit - wie bei allen Lenor Weichspülern auf Pflanzenbasis -, Faserpflege und Wohlfühlfrische- Lenor "Cozy Jasmine" Wäscheparfüm für einen extra lang anhaltenden FrischekickGemeinsam schaffen sie Wohlfühlmomente durch strahlend reine und traumhaft frische Wäsche.Für seine Weichspüler setzt Lenor auf eine einzigartige Kombination aus pflanzlichen Ölen als Ausgangsmaterialien für die bekannte Lenor Weichheit. Für die Weichheit der Wäsche sorgen die sogenannten kationischen Tenside. Sie bestehen bei Lenor Weichspülern nun zu 85 % aus pflanzlichen Ölen.Die "Cozy Jasmine" Kollektion von Guido Maria Kretschmer ist in limitierter Auflage ab April im Handel erhältlich:- 2,99 EUR UVP* für Lenor "Cozy Jasmine" Colorwaschmittel, 13 Wäschen- 2,99 EUR UVP* für Lenor "Cozy Jasmine" Weichspüler, 56 Wäschen- 2,99 EUR UVP* für Lenor "Cozy Jasmine" Wäscheparfüm, 10 WäscheBildmaterial zur Limited Edition von Lenor und Guido Maria Kretschmer können Sie hier herunterladen und zur redaktionellen Berichterstattung unentgeltlich nutzen.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:Björn Sievers, Brand Communications Germany, Austriaand SwitzerlandFabric & Home Care (Ariel, Lenor, Fairy, Swiffer, Febreze, Mr.Proper, Antikal)Tel.: +49 6196 89 8952, Mobil: +49 172 4366640, E-Mail:sievers.b.1@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/5183748